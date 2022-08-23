Vincenzo Montella: Beğenmediğim olaylar yaşandı.

Spor Toto Süper Lig ’de 3’üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe , kendi sahasında Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren İtalyan teknik adam, "Kora kor oynadığımız bir maç oldu. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum, gurur duyuyorum onlarla. Belki beraberlik de yakalayabilirdik. 2. yarıda hiç hoşuma gitmeyen bazı olaylar yaşandı. Ama ben onları kendime saklıyorum" dedi.

"Futbolcularımı çok fazla gerdiler"

Maçta yaşanan gerginlikler hakkında Montella, "Sahaya yansıttığımı takım ruhundan gerçekten hoşnut kaldım. Çok hoşuma gitti takımın birlikte mücadele etmesi. Ama tabiki de bazı gerilmeler oldu, futbolcularımı çok fazla gerdiler. Sonuçta beğenmediğim olaylar yaşandı. Ama dediğim gibi takım ruhunu yansıttığımız için tebrik ediyorum futbolcularımı." sözlerini dile getirdi.

Jorge Jesus sözleri

Maç sonunda Jorge Jesus'la ettikleri sohbet hakkında ise Montella, "Beni biraz sakinleştirdi açıkçası. Deneyimli olduğu içi beni sakinleştirdi." açıklamasını yaptı.

"Szalai'nin sarı kart görmesi gerekiyordu"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella şu açıklamaları yaptı:

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella takım ruhunu yansıttıkları için futbolcularını tebrik ederek sözlerine başladı. İtalyan çalıştırıcı, "3-2'yi yakaladıktan sonra beraberliği yakalamaya yaklaştık. İkinci yarıda bazı olaylar yaşandı, bunlar da bizi etkiledi. Genel olarak oyunun başlangıcında olduğu gibi Fenerbahçe önceki maçlarında da hep 3 kişiyi arkada bırakıyordu, sol beki geride bekleterek. Bunu öngörmüştük, ona göre de hazırlandık. Aslında biz ilk yarıda iyi oynadık. Bölüm bölüm olaylar yaşandı, onları anlamakta zorluk çekiyorum. İlk verdikleri penaltıda Valencia, Rodrigues'in üzerine bacağını çıkarıyor, ona penaltı verdiler. Anlamakta zorluk çektim. Bizim aleyhimize olan penaltıda da ofsayt yoktu gördüğüm görüntülere göre. Bunlar birikince futbolcularımda gerginlik oluşuyor ve maç başka bir yere gidiyor. Özellikle ilk yarıda Szalai'nin sarı kart görmesi gerekiyordu. İlk yarıda da kart yönetimini anlamakta güçlük çektim. Hiç faul yapmadan 4 tane kart gördük" dedi.

"Dzyuba hazır bir vaziyette geldi"

Mario Balotelli'nin eksikliğini hissetmediklerini kaydeden Montella, "Dzyuba birkaç gün önce geldi, hazır bir vaziyette geldi. Mario'nun yokluğunu hissetmedik. Nasıl hissedelim ki? Bir sürü oyuncumuz var" diye konuştu.

"Kendimizi hiçbir şekilde geri çekmedik"

İtalyan teknik adam son olarak duygusal anlamda kendilerini kontrol etmenin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu konuda da geliştirmemiz gereken yönler var. Bazı anlarda bunları yaşarken güçlük çektik. Takımımı tebrik ediyorum çünkü kora kor oynadık, kendimizi hiçbir şekilde geri çekmedik" diyerek sözlerini noktaladı.



