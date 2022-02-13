Vincenzo Montella, Balotelli’ye güveniyor

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, Alanyaspor taktik çalışma programı uygulandı. Takımın yeni transferlerinden Loic Remy takımla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella, yarın akşam oynanacak zorlu mücadele öncesinde takımının formda hücum hattına güveniyor. Montella özellikle takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli’den büyük beklenti içinde... Adana Demirspor’daki performansı sonrasında tekrar milli takıma seçilen Balotelli, çıkışına Kara Kartal karşısında da devam etmeye çalışacak.
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