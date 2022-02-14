Süper Lig 'in 25. haftasında konuk ettiği Beşiktaş 'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takımıyla gurur duyduğunu ve bu şekilde devam edeceklerinin altını çizen İtalyan teknik direktör, son dakikalarda verilmeyen golleriyle ilgili ise sitem etti. Pozisyonu bir kez daha izlerken sinirlendiği gözlenen Montella, röportajı yarıda bıraktı.

Başarılı teknik adamın Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmeleri şu şekilde:

'Takımımla gurur duyuyorum'

''Çocuklarıma gösterdikleri performanstan ötürü tebrik etmek istiyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Bu şekilde devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.''

'Kalecinin görüşünü kapatmıyor'

''Mario'nun kalecinin görüşünü kapattığı ifade ediliyor. Sonradan seyreden arkadaşlarım Mario'nun görüş açısında olmaması yönünde. Beni şaşırtan şey, hakemin gidip kendi gözüyle seyretmemesi. Kalecinin görüşünü kapatmıyor. Normal net bir gol. Burada nasıl kalecinin önünde durabilir. Topun zaten gidemeyeceği bir yerde duruyor Mario ve kalecinin hiçbir şekilde görüşünü kapatmıyor.''

''Ben gideyim, yoksa kötü yorum yapacağım'

''Ben biraz gerginim kusura bakmayın. Ben gideyim. Yoksa kötü yorum yapacağım, hiç gerek yok.''







