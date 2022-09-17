Vincenzo Montella: Ayaklarımız yere basmaya devam edecek

Süper Lig 'in 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek 16 puana ulaşan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, maça çok iyi başladıklarını ve ilk 10 dakikada golü bulduklarını belirtti.

'İlk dakikalarda kendimizi göstermemiz gerekiyordu'

Karşılaşma öncesi futbolcularına arzulu ve istekli takıma karşı oynayacakları için ilk dakikaların önemini anlattığını dile getiren Montella, " İlk dakikalarda kendimizi göstermemiz gerekiyordu. Bunu da başardık. Rakibimizin kırmızı kartından sonra takımız istediğimiz gibi oynamadı. Yavaş oynadık, sonrasında zorlandık. Yediğimiz kırmızı karttan sonra da istediğimiz oyunu oynadık, topa sahip olmaya ve hızlı oynamaya başladık" dedi.

'Ayaklarımız yere basmaya devam edecek'

Ayaklarının yere basmaya devam edeceğini belirten tecrübeli isim, "Önemli galibiyet aldık ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Taraftarımızın, başkanımızın mutlu olması çok normal. Çünkü çok emek sarf etti. Lig bizim için şu an başlıyor. Zor mücadeleler başlayacak. Zihin olarak hazır olmamız gerekiyor. Milli aradan sonra Galatasaray 'a karşı oynayacağımız için mutluyum. Bu şekilde ayaklarımız yere basmaya devam edecek ve istediğimiz gibi karakterimizi sahaya yansıtacağız." diye konuştu.







