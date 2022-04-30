Manchester City efsanesi Vincent Kompany Premier Lig’e bu defa teknik direktör olarak geri dönebilir. Burnley, Sean Dyche ile yolları ayırmasının ardından uzun vadeli bir anlaşma yapacağı teknik direktör arayışını sürdürüyor ve Belçikalı Vincent Kompany de potansiyel adaylardan bir tanesi.

2020 yazından beri 2 sezondur Anderlecht’te görev yapan 36 yaşındaki Vincent Kompany, Burnley listesindeki tek isim değil. Derby County’nin başında oldukça iyi iş çıkaran Wayne Rooney’nin yanı sıra Middlesbrough’dan Chris Wilder ve Braga’dan Carlos Carvalhal listedeki diğer isimler.