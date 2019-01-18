Vincent Janssen yokları oynuyor!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen ve beklentilerin çok uzağında kalan Vincent Janssen, Tottenham'da istenmeyen adam haline geldi.

18 Ocak 2019, Cuma 05:56
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Vincent Janssen yokları oynuyor!

Vincent Janssen, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giymiş ancak sakatlıklar nedeniyle bekleneni verememişti. Hollandalı forvet, kulübü Tottenham’da da gözden çıkartıldı. Yaz aylarında kendisine takım bulamayan 24 yaşındaki oyuncu; Kane’in sakatlanması, Son’un milli takıma gitmesi ile umutlanmıştı.

Ancak menacer Pochettino, “Janssen kesinlikle planlarımızda yok” diyerek oyuncusuna A takım kapısını kapattı.

Tottenham, 2016’da Janssen için 22 milyon Euro ödemişti.

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