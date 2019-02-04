Vincent Janssen geri dönüyor!

Tottenham Hotspur'un Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giymiş ancak sözleşmesi bittikten sonra geri gönderilmişti.

Ayağındaki sakatlıktan dolayı uzun bir süre forma giyemeyen 24 yaşındaki Hollandalı golcü, sahalara bu yılın başında Tottenham'ın U-23 takımıyla geri dönmüştü.

Ocak ayında kendisine kulüp bulamadığı için Londra ekibinde kalmaya devam eden Janssen'le ilgili büyük bir sürpriz yaşandı.

Tottenham menajeri Mauricio Pochettino, yıldız isimle ilgili yaptığı son açıklamada "Janssen, bundan sonra A takım kadrosunda olacak. Bu, benim kararım. Bu sayede diğer herkes gibi oynama şansı bulacak." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta sonu Newcastle United ile oynanan maçta kadroda yer almayan Janssen'in Leicester City karşılaşmasında yedek soyunması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler