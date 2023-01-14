Sezon başında Burnley'de kiralık olarak transfer edilen Wout Weghorst'un Beşiktaş 'tan ayrılarak İngiliz debi Manchester United'a transfer olmasıyla birlikte siyah - beyazlılar da yeni bir golcü arayışına başlamıştı.





İlk olarak Fanatik.com.tr'nin duyurduğu; Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

KONTENJAN NEDENİYLE GÖNDERİLMEK İSTENDİ

Suudi Arabistan Ligi'ndeki yabancı oyuncu kontenjanına takılan Al Nassr, Kamerunlu golcü ile yolları ayırma kararı almıştı. Aboubakar, alacaklarının ödenmesinin ardından Suudi Arabistan ekibi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyordu.

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Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshettikten sonra Türkiye'ye gelerek siyah-beyazlılarla sözleşme imzalayacaktı.

LİSTEYE YENİDEN EKLENDİ

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, sakatlığı süren Ghislain Konan'ın beklenenden uzun süre sahalardan uzak kalacağı için Vincent Aboubakar'ı yeniden takım listesine ekledi.





TAKIMDA KALIYOR MU?

Al Nassr bugün TSİ 20:30'da Al Shabab ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi kadroya yeniden eklenen Vincent Aboubakar, sahaya çıksa bile takımda kalacağı kesin değil.

ABOUBAKAR'IN KARARI

Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın aldığı bu karar Vincent Aboubakar'ı derinden etkiledi. Kulüp ve teknik direktörle ilişkisi zedelenen yıldız oyuncu bir an önce Suudi Arabistan ekibinden ayrılarak, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.

ABOUBAKAR'IN AL NASSR KARİYERİ

Süper Lig 'de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadıktan sonra ayrılan Aboubakar Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmuştu. Suudi Arabistan ekibi ile tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 39 maçta 13 gol ve dokuz asistlik performans sergiledi.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr