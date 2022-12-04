G Grubu'nda Kamerun, gruptaki son maçında turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı 1-0 mağlup etti. Kamerun'a galibiyeti getiren golü, şu an Al Nasrr'da oynayan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar 90+2'de ağlara gönderdi. 81'de ilk sarı kartını gören Aboubakar, gol sonrası formasını çıkardığı için karşılaşmanın hakemi Ismail Elfath tarafından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakemin elini sıkan tecrübeli forvet, kırmızı karttan dolayı hiç mutsuz değildi.

Kamerun'un yıldızı, Brezilya karşısında zaferi getirdi ve formasını çıkardığı için 2. sarı karttan kırmızı gördü.

Rigobert Song'un öğrencileri 4 puanla gruptan çıkamadı ama Brezilya'yı Dünya Kupası'nda yenen ilk Afrika temsilcisi olmakla kalmadı, Sambacılar'ı 1998'den sonra grup aşamasında mağlup eden ilk ülke unvanını da elde etti. Bu arada 1994'ten sonra ilk kez grup aşamasında hiçbir ülke 3'te 3 yapamadı.