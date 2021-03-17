Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası maçında sakatlık yaşayan Aboubakar, karşılaşmaya devam edememişti. Sağ dizine darbe alan ve ilk kontrolleri statta yapılan Kamerunlu golcü tedbir amaçlı oyundan alınmıştı.

Abooubakar’ın bugün yapılan kontrollerinim ardından durumunun iyi olduğu belirlendi. Sakatlığı ciddi olmayan 29 yaşındaki futbolcu pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek. Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde ve kupada toplam 27 maça çıkan Vincent Aboubakar attığı 16 golün yanı sıra 5 de asist yaptı. (Ntvspor)







