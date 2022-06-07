Teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirmeyi planlayan La Liga ekibi Valencia'da hedef forvet transferi. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden İspanyol ekibinde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre hücum hattını güçlendirmek isteyen Valencia'nın hedeflerinden biri Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar.

Takımın başına geçmesi beklenen Gennaro Gattuso'nun da transfere sıcak bakabileceği belirtilirken, Kamerunlu golcünün gelecek sezon Avrupa'da tekrar oynamak için arayışta olduğu aktarılanlar arasında yer aldı.

Valencia uzun süredir takip ediyor

Vincent Aboubakar'ın birkaç sezon önce o zamanki teknik direktör Marcelino García Toral zamanında yeniden Valencia'nın gündemine geldiği ancak o dönem transferin gerçekleşmediğinin altı çizildi.

Adı Fenerbahçe ile anıldı

Kamerunlu golcünün adı geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe ile de anılmıştı.

2021 yılında şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş 'tan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın yolunu tutan 30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 22 resmi maçta oynarken 8 gol-4 asistlik performans sergiledi.



