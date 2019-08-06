Burak Yılmaz’ın Udinese maçında sağ ayağından sakatlanması ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Siyah-Beyazlılar, forvet transferi için çalışmalara başlamıştı. Kartal, bu doğrultuda 2016-17 sezonunda takımda kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar için girişimlere başlamıştı. Porto’nun Ze Luis transferi sonrasında kadroda iyice geri planda kalan Kamerunlu golcünün, Mavi-Beyazlılar’da gözden çıkarıldığı öğrenildi. Teknik direktör Sergio Conceiçao’nun, Aboubakar’ın kiralanmasına onay verdiği ve 2 kulüp arasındaki resmi pazarlıkların yakın zaman içerisinde başlaması bekleniyor.