Vincent Aboubakar teklif bekliyor!

Geçtiğimiz sezonun başında sol diz ön çapraz ve iç yan bağlarını koparan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Vincent Aboubakar, Porto'da altıncı santrfor konumuna düştükten sonra eski takımı Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak söz konusu transfer mali nedenlerden ötürü gerçekleşmemişti.

Siyah Beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ın "Porto'dan 2.9 milyon Euro alıyormuş. Porto Kulübü '900 bin Euro'yu biz öderiz.' dedi. Aboubakar gelmek için '500 bin Euro daha fazla alırım' Bu zihniyetle Beşiktaş'a gelmesini doğru bulmadık." dediği Kamerunlu santrforla ilgili bugün gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.

L'Attaquant adlı internet sitesi, son olarak Kamerun'un Tunus ile 12 Ekim'de oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna da alınmayan 27 yaşındaki golcünün devre arasında Porto'dan ayrılmayı düşündüğü ve gelecek teklifleri beklemeye başladığını duyurdu. Abou'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler