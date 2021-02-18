Dünya çapında birbirinden farklı spor dalları bulunmaktadır. Bu spor dalları genel olarak kültürleri birleştirirken sporun değerini de yükseltiyor. Spor dalları arasında basketboldan voleybola, masa tenisinden buz patenine kadar pek çok branş yer alıyor. Günümüzde ise futbol en bilinen ve ilgi gören sporların başında geliyor. Her ülkede bulunan futbol takımları arasında ve dünya çağında müsabakalar düzenleniyor. Bu müsabakalar çeşitli ligler ile düzenleniyor. Ülke çapında düzenlenen liglerde başarılı olan takım kupanın sahibi oluyor. Aynı zamanda dünya çapında düzenlenen müsabakalara da katılabiliyorlar. O nedenle bu müsabakalarda hem şampiyonlar belirleniyor hem de futbolcuların performansları da göz önünde bulunduruluyor. Vincent Aboubakar da dünya çapında ünlü futbolcular arasında yer alıyor.

Vincent Aboubakar kimdir, nereli?

Vincent Aboubakar 22 Ocak 1992 yılında Kamerun'un Garoua kentinde dünyaya geldi. 1, 84 metre boyunda olan Vincent Aboubakar Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyiyor. Asıl adı Vincent Pate Aboubakar olan Vincent Aboubakar santrafor mevkisinde oynuyor. Çok küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Kamerunlu milli futbolcu Vincent Aboubakar futbola 2006 yılında başladı. 2006- 2008 yıllarında Coton Sport alt yapısında oynayan Vincent Aboubakar 2009 yazında Elite One Ligi'ne yükseldi. Başarılı futbolcunun profesyonel futbol kariyeri 2009 yılında Coton Sport futbol takımı ile birlikte başlamış oldu.

Vincent Aboubakar kaç yaşında?

Vincent Aboubakar 22 Ocak 1992 yılında Kamerun'un Garoua şehrinde dünyaya geldi. 28 yaşında olan başarılı santrafor 2009- 2010 sezonunda Coton Sport futbol takımında oynadı. Aboubakar bu takım ile çıktığı 15 maçta toplam 7 gol attı. Başarılı futbolcu 2010- 2013 yılları arasında Valenciennes futbol takımında oynarken çıktığı 72 maçta da 9 gol attı. Başarılı futbolcu Vincent Aboubakar 2014- 2020 yılları arasında Porto'da top oynadı. Aboubakar Porto'da oynarken çıktığı 83 maçta da 36 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.

Kamerunlu başarılı futbolcu Vincent Aboubakar 2013- 2014 futbol sezonunda Lorient futbol takımında forma giydi. Bu takımda 37 maça çıkan başarılı futbolcu 17 gol attı. Kamerunlu futbolcu Aboubakar 2014- 2020 yılları arasında Porto futbol takımında oynadı. Başarılı futbolcu 2016- 2017 sezonunda Beşiktaş'a kiralık olarak gönderildi. Siyah beyazlı kulüp ile 27 maça çıkan futbolcu 12 gol attı. Kamerunlu başarılı futbolcu Vincent Aboubakar 2020 yılı itibari ile Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'a hangi takımdan geldi?

Başarılı santrafor Vincent Aboubakar dünyanın önde gelen futbolcuları arasında yer alıyor. Başarılı futbolcu 2014-2020 yılları arasında Porto'da forma giydi. Bu süre boyunca başarılı bir sezon geçiren futbolcu 2016 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Bir sene Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kamerunlu futbolcu 2020 yılında siyah beyazlı kulüp ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar Porto ile sözleşmesini feshettikten sonra 25 Eylül 2020 tarihi itibari ile birlikte Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçen Kamerunlu futbolcu 26 Eylül'de Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta 14 numaralı formayı giyen Vincent Aboubakar 2021 yılında da Beşiktaş'ta top koşturacak.

Vincent Aboubakar'ın maaşı ne kadar?

Dünyanın önce gelen takımlarında forma giyen futbolcu Vincent Aboubakar başarılı performansı ile göz dolduruyor. Beşiktaş'ta forma giyen başarılı futbolcu Vincent Aboubakar 1.2 milyon Euro karşılığında siyah beyazlı takım ile anlaşma sağladı. Kamerunlu futbolcu 2021 yılında da Beşiktaş'ta forma giyecek.

Vincent Aboubakar Milli Takım Kariyeri

Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar Beyrut şehrinde düzenlenen Frankofon Oyunları'na katılan Kamerun 20 yaş altı milli futbol takımı kadrosunda yer aldı. Başarılı futbolcu A milli takım forması ile ilk defa 29 Mayıs 2010 tarihinde Slovakya'ya karşı oynadı. Dünya kupası kadrosuna henüz 18 yaşındayken giren futbolcu en genç üç futbolcu arasında yer aldı. Vincent Aboubakar 2009- 2010 sezonunda Kamerun U- 20 takımı ile 14 maça çıkarak toplam 4 gol attı. Başarılı futbolcu 2010 yılından beri Kamerun A milli takımında oynuyor.

Vincent Aboubakar Futbol Kariyeri

Kamerunlu başarılı futbolcu Vincent Aboubakar 2006 yılında Coton Sport takımının alt yapısında oynamaya başladı. Kendini geliştiren başarılı futbolcu dünya çapında ilgi gören futbolcular arasında da yer almaktadır.