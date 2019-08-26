Vincent Aboubakar için flaş transfer iddiası!

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası golcü arayışlarına geçen Beşiktaş'ın Porto'da forma giyen eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katacağı konuşuluyordu. Uzun süreli sakatlığının ardından altıncı forvet konumuna düşen ve B takımında forma giymeye başlayan Kamerunlu futbolcuyla ilgili Fransız basınından flaş bir iddia geldi.

Ülkenin aylık olarak yayım yapan futbol dergisi Le 10 Sport'un okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne 27 yaşındaki santrforla yakından ilgileniyor. Haberde sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Abou'nun transferinin önündeki en ciddi engelinse yüksek maaşı olduğu kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler