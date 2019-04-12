Vincent Aboubakar geri dönüyor!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Porto'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, 6 ayı aşkın bir sürenin ardından sahalara geri dönüyor. 28 Eylül'de oynanan Tondela maçında sol diz çapraz bağlarından sakatlanan ve ameliyat edilen 28 yaşındaki santrforun Algarve ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Porto'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yıldız ismin Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrasında yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı ve sakatlığını atlattığı ifade edildi. Golcü futbolcu, ligde son dönemece girilirken teknik direktör Sergio Conceiçao'nun en büyük kozlarından biri olacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler