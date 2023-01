Beşiktaş 'ın 2 gün önce İstanbul’a getirip saatler sonra Kayserispor maçı kafilesi için bu şehre götürdüğü yeni transfer Vincent Aboubakar, dünkü maça kulübede başladı. Kamerunlu forvet, 70’te Cenk Tosun’un yerine dahil oldu. Sahada kaldığı süre boyunca takımın hücum hattını hareketlendiren Aboubakar, maç sonunda tribünde yer alan taraftarlara üçlü çektirdi. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aboubakar, “Başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş’a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş’a döndüğüm için çok mutluyum” dedi.

'Beşiktaş benim ailem'

Kamerunlu yıldız, “Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem. Yapacak çok işimiz var. Ben buraya katkı sağlamaya geldim. Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş’ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır. İnanacağız ve çalışacağız. Böylece her şey mümkün” ifadelerini kullandı.