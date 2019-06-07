Vince Carter tarihe geçecek

NBA’de son olarak Atlanta Hawks forması giyen tecrübeli oyuncu Vince Carter, gelecek sezon kariyerine son vereceğini açıkladı.

Carter, yaptığı açıklamada, “Bir sezon daha oynayabileceğimi hissediyorum. Gelecek sezon benim için son olacak” ifadesini kullandı. Carter, basketbolseverlerin aklında yer ettiği performansı, 1998’de forma giymeye başladığı ilk takımı Toronto Raptors’ta sergiledi. Tecrübeli oyuncu, gelecek sezon NBA’de 22. sezonunu yaşayacak ve lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu unvanını tek başına ele geçirecek. Carter, NBA’de 21 sezon görev yapan Dirk Nowitzki, Robert Parish, Kevin Garnett ve Kevin Willis’i geride bırakacak.