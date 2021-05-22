Portekizli menajer Andre Villas Boas, Dünya Ralli Şampiyonasına katıldı. 43 yaşındaki antrenör, WRC3 kategorisinde Citroen ile piste çıktı.

Küçüklüğünden beri Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası'nı izlediğini söyleyen Villas Boas, burada olmanın kendisi için bir hayal olduğunu ifade etti.

Portekizli çalıştırıcı, kendisine ait hayır kurumu olan Race for Good adına farkındalık yaratmak için yarıştığını belirtti. Andre Villas Boas, daha önce; Chelsea, Tottenham, Porto ve Marsilya'da teknik adamlık görevini üstlenmişti. (TRT Spor)