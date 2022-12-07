Kulüpler Birliği Vakfı ve LaLiga iş birliği ile düzenlenen Dostluk Turnuvası'na katılan İspanya'nın Villarreal Kulübü, kendilerini Riva'da ağırlayan Türkiye Futbol Federasyonu'na özel olarak teşekkür etti.

Turnuva süresince TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan Villarreal'in Futbol Direktörü Miguel Ángel Tena, dönüş yolculuğu öncesinde TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya geldi.

Miguel Ángel Tena, başta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu olmak üzere, ev sahipliği ve gösterilen misafirperverlikten dolayı kendilerine bu imkanı sunan herkese teşekkür etti.

Buluşmada Kadir Kardaş, Tena'ya A Millî Takım forması verdi. Tena da İspanyol kulübünün simgesi olan Sarı Denizaltı, forma ve flama takdim etti.