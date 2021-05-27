UEFA Avrupa Ligi’nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United’a 12-11 üstünlük kuran Villarreal, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Villareal takımına kupayı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin verdi. İspanyol kulübünün oyuncuları, kupayı birlikte havaya kaldırarak büyük coşku yaşadı.

Galatasaray bir tur daha fazla oynayacak

Villarreal’in Avrupa Ligi şampiyonu olması nedeniyle Süper Lig ’i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, sezonu daha önce açarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine üçüncü tur yerine ikinci turdan katılacak.

Teknik direktör Emery tarihe geçti

UEFA Avrupa Ligi kupasını Sevilla’yı çalıştırdığı dönemde 3 kez üst üste elde eden İspanyol teknik direktör Unai Emery, aynı başarıyı Villarreal ile tekrarlayarak turnuvada en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını elde etti.

Villarreal’de final maçında görev alan Yeremi Pino ise 18 yaş 218 günle Avrupa arenası finallerinde forma giyen en genç İspanyol oyuncu unvanını Iker Casillas’ın (19 yaş ve 4 gün) elinden aldı.

Manchester United’da ise Cavani, eski futbolcular Gary McAllister ve Didier Drogba’nın ardından Avrupa arenası finallerinde 34 yaş ve üstünde gol atan üçüncü oyuncu oldu.