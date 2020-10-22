Villarreal - Sivasspor (CANLI)
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında İspanya ekibi Villarreal ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri deplasmanda kazanarak gruplara 3 puanla başlamak istiyor. Villarreal - Sivasspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...Müthiş bir karşılaşma oynanıyor! 6 gol var, penaltı var, frikik golü gol var, Samassa penaltıyı çıkardı...
Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, gruptaki ilk maçında İspanya temsilcisi Villarreal’e konuk oluyor. Rıza Çalımbay ve öğrencileri güçlü rakibi karşısında 3 puan peşinde. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt kadroda yer almadı. Grubun diğer maçında ise Maccabi Tel-Aviv ile Karabağ karşı karşıya geliyor
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İlk 11'ler belli oldu
Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Carlos Bacca
Sivasspor: Samassa, Uğur, Camara, Robin Yalçın, Caner, Cofie, Hakan, Fajr, Max Gradel, Yatabare, Kayode
MAÇ BAŞLADI
4.dakikada sol çaprazdan Bacca ceza sahasına girdi yerden şutu kaleci Samassa'da kaldı
7.dakikada sol kanattan gelen Jaume Costa şutunu çekti top kaleyi bulmadı
10.dakikada Fajr ceza sahası dışından vurdu şutu kaleci Rulli'de kaldı
GOL! 14.dakikada Villarreal, Kubo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışından çekilen şutu Samassa çıkardı ama iyi takip eden Kubo top filelere gönderdi
18.dakikada Baena şutun çekti kaleci Samassa çeldi iyi takip eden Jaume costa hemen vurdu kaleci Samassa'ya çarpan top kornere gitti
GOL! 21.dakikada Villarreal, Bacca'nın golüyle 2-0 öne geçti. Kubo'nun ara pasında Bacca ceza sahası içinde bekletmeden vurdu ve golü attı
RULLI MÜTHİŞ UZANDI! 26.dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta kafayı Yatabare vurdu yerde seken top köşeye gitti ancak son anda kaleci Rulli çelmeyi başardı
GOLLL! 33.dakikada Sivasspor, Kayode'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Savunmanın arkasına sarkan Kayode uygun durumda golü attı
PENALTI! 35.dakikada Villarreal penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Caner'in Bacca'ya sert hareketi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi
SAMASSA KURTARDI!!! 37.dakikada penaltıyı Bacca kullandı, sert şutunu Samassa çıkardı
GOLLL! 43.dakikada Sivasspor, Yatabare ile durumu 2-2'ye getirdi. Robin Yalçın sağ kanattan ortaladı kafayı Yatabare vurdu ve golü attı
İlk yarı 2-2 berabere sona erdi
İkinci yarı başladı. Devre arasında Baena çıktı yerine Iborra girdi
KAYODE YETİŞEMEDİ! 55.dakikada kaleciye verilen geri pas kısa düşünce Kayode hamle yaptı kaleciden önce kurtardı ancak açılan topu yakalayamadı
GOL! 57.dakikada Villarreal, Foyth'un golüyle 3-2 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayı Foyth vurdu ve golü attı
SARI KART! 62.dakikada Max Gradel'e faul yapan Coquelin hakemden sarı kart gördü
SARI KART! 64.dakikada Hakan'a faul yapan Foyth hakemden sarı kart gördü
GOLLL! 65.dakikada Sivasspor, Max Gradel'in serbest vuruş golüyle skoru 3-3 yaptı
Demir Grup Sivasspor, son lig maçına göre ilk 11’inde 3 futbolcusunu değiştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor’a kaşı deplasmanda 3-1 kazandıkları son lig maçına nazaran defansta Ziya Erdal’ın yerine Robin Yalçın ve Goiano’nun yerine de Uğur Çiftçi’ye şans verdi. Sivasspor’da sakat olan Erdoğan Yeşilyurt’un yerine ise Kayode ilk 11’de yer aldı. Ev sahibi Villarreal takımı ise Valencia’ya karşı 2-1 kazandıkları son lig maçına göre ilk 11’inde 8 futbolcusunu değiştirdi.
Karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da yer aldı.