Avrupa’nın kulüpler bazındaki ikinci büyük kupası Avrupa Ligi’nde şampiyon bu gece belli olacak. Polonya’daki Gdansk Stadı’ndaki mücadelede İngiltere’den Manchester United ile İspanya’dan Villarreal karşı karşıya gelecek. Nefes kesecek karşılaşmadan çıkacak sonuç, Türkiye’yi de ilgilendiriyor. Ülke puanında gerilemeye geçtiğimiz bir dönemde şiddetle Avrupa’da puanlara ihtiyaç duyan Türk futbolu için Avrupa Ligi’ni Manchester’ın (Premier Lig'i 2. sırada bitirdi ve Kupa 1’e zaten direkt katılıyor.) kazanması işimize gelecek.

Villarreal - Manchester United Avrupa Ligi finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Villarreal ile Manchester United bu akşam TSİ 22.00’de Polonya’daki Gdansk Stadı’nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Müsabakayı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. beIN Sports Haber'den şifresiz ekranlara gelecek dev final ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.

Villarreal - Manchester United muhtemel 11'ler:

Villarreal: Rulli, Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza, Triqueros, Parejo, Capoue, Gomez, Bacca, Moreno

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Tuanzebe, Shaw, Fred, McTominay, Rashford, Fernandes, Pogba, Cavani

Ya tam tersi olursa...

Eğer Kırmızı Şeytanlar mutlu sona ulaşırsa; Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminde kesin olarak 3. Torba’dan katılacak. Galatasaray da Devler Ligi’ne 2. yerine 3. ön elemeden başlayacak; Aslan, 3. ön elemede elense bile yoluna Avrupa Ligi Play-Off’undan devam edebilecek. İspanya Ligi’ni 7. bitiren ve Konferans Ligi bileti alan Villarreal şampiyon olursa, Kara Kartal’ın 3. ya da 4. torbada olması ön eleme maçlarının ardından netlik kazanacak. Cim Bom ise 2. ön elemeden kupaya katılacak.

Villarreal finale nasıl geldi?

Villarreal, turnuvaya grup aşamasından başladı. I Grubu’nda Demir Grup Sivasspor , Azerbaycan temsilcisi Karabağ ve İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımı ile yer alan İspanyol ekibi, biri hükmen olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamladı. Villarreal, Azerbaycan ekibi Karabağ’da çok sayıda oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve sahaya çıkamaması nedeniyle I Grubu maçında 3-0 hükmen galip ilan edilmişti. Son 32 turunda Salzburg, son 16 turunda Dinamo Kiev, çeyrek finalde Dinamo Zagreb ve yarı finalde ise Arsenal’i eleyen Villarreal, finale yükseldi.

Manchester United finale nasıl geldi?

Manchester United, finale gelene kadar sadece bir kez yenildi. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, Avrupa sezonuna UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başladı. PSG, Leipzig ve Medipol Başakşehir ile birlikte yer aldığı H Grubu’nu 3. sırada bitiren Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi’nde oynama hakkı elde etti.

İngiltere temsilcisi, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son 32 turundan itibaren 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 5’ini kazanan Manchester United, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Solskjaer’in öğrencileri, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Son 32 turunda İspanya’nın Real Sociedad takımını 4-0 ve 0-0’lık skorlarla eleyen Manchester ekibi, son 16’da İtalyan rakibi Milan’ı 1-1 ve 1-0 ile saf dışı bıraktı. Manchester United, çeyrek finalde Granada’yı (2-0, 2-0), yarı finalde ise Roma’yı (6-2 ve 2-3) geçerek finalin yolunu tuttu.

Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez kazandı

49 yaşındaki teknik direktör Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi’nin en başarılı teknik direktörlerden biri olarak dikkati çekiyor. Sevilla’yı çalıştırdığı dönemde 3 sezon üst üste kupayı kazanan Emery, İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni ile birlikte 3’er kez bu başarıyı gösteren iki çalıştırıcıdan biri konumunda bulunuyor.

Ayrıca bir dönem çalıştırdığı Arsenal ile 2019 yılında finalde Chelsea’ye kaybeden İspanyol teknik direktör, 5. finalinde 4. kez kupayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ni en çok kazanan teknik direktör olma unvanına ulaşmak istiyor.

Villarreal ilk kupanın peşinde

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk kez bu sezon finale adını yazdıran Villarreal, bu organizasyonda tarihinin ilk kupasına uzanmak için İspanyol teknik direktör Unai Emery’ye güveniyor. UEFA Avrupa Ligi kupasını Sevilla’yı çalıştırdığı dönemde 3 kez üst üste elde eden Emery, aynı başarıyı Villarreal çatısı altında tekrarlaması halinde bu turnuvada en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanının da yeni sahibi olacak.

illarreal, finali kazanırsa kupaya uzanan beşinci İspanyol takımı olacak. Daha önce kupayı 6 kezle en çok müzesine götüren Sevilla’nın yanı sıra Atletico Madrid, Real Madrid ve Valencia, Kupa 2’de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Tarihinde iki kez Intertoto Kupası’nı kazanan Villarreal, daha önce 2003-2004, 2010-2011 ve 2015-2016 sezonlarında Avrupa Ligi’ne yarı finalde veda etmişti.

Manchester United 4 yıl sonra ikinci kupanın peşinde

Manchester United, 2009’dan bu yana yeni formatı ve adıyla oynanan turnuvada 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. O sezon finalde Hollanda’nın Ajax takımını 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan İngiltere temsilcisi, aynı başarıyı ikinci kez tekrarlamak istiyor.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez kupa mücadelesi verecek Manchester ekibi, rakibine üstünlük sağlaması halinde Avrupa Ligi’nde İngiliz takımlarının 10’uncu zaferine imza atacak. Manchester United’ın yanı sıra daha önce Liverpool (3), Tottenham (2), Chelsea (2) ve Ipswich Town, Kupa 2’den zaferle ayrılmıştı.

Villarreal'in en golcüleri Gerard Moreno ve Paco Alcacer

Villarreal’in bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki en golcü futbolcuları Gerard Moreno ve Paco Alcacer oldu. Tecrübeli futbolcular, takımlarının final yolculuğuna 6’şar golle önemli katkıda bulundu. Kolombiyalı oyuncu Carlos Bacca 3, Nino Rodriguez, Baena Rodriguez ve Raul Albiol da 2’şer golle Villarreal’in final yolculuğuna katkı sağladı.

Manchester United'ın en golcüleri Bruno Fernandes ve Cavani

Manchester United’ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki en golcü futbolcuları, Portekizli orta sahası Bruno Fernandes ile Uruguaylı forveti Edinson Cavani oldu. Sekiz maçta forma giyen Bruno Fernandes ile 4 karşılaşmada görev alan Cavani, Avrupa Ligi’nde takıma 5’er gol kazandırdı. Marcus Rashford ve Paul Pogba 2’şer kez rakip fileleri havalandırırken, Mason Greenwood, Amad Diallo ve Daniel James ise birer gol buldu. Kupa 2’deki tüm maçlarda oynayan Bruno Fernandes, Greenwood ve Aaron Wan-Bissaka da takımın en istikrarlı isimleri olarak kayıtlara geçti.