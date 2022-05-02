Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist yarın akşam belli olacak... Juventus ve Bayern Münih'i eleyerek yarı finale kalan Villarreal, ilk maçta İngiltere'de 2-0 yenildiği Liverpool'u, İspanya'da konuk edecek. Rövanşa avantajlı bir skorla giden Jürgen Klopp'un öğrencileri, 2019'da kupayı aldıkları senenin ardından Devler Ligi'nde yeniden finale çıkmak istiyor. Unai Emery'nin takımı Villarreal ise tarihinde ilk kez bu organizasyonda şampiyonluk maçını görmeyi hedefliyor. Deplasman golü kuralının kalktığı sezonda ev sahibinin her türlü 2 farklı galibiyeti, mücadeleyi uzatmaya götürecek. Galibiyetin yanı sıra her türlü beraberlik ve 1 farklı yenilgi, Liverpool'a final bileti için yetecek.

Çarşamba akşamı ise yine aynı saatte İspanya La Liga'da mutlu sona ulaşan Real Madrid, İngiltere'de 4-3 kaybettiği Manchester City ile kozlarını, Bernabeu Stadı'nda paylaşacak. Kupa 1'in final karşılaşması, 28 Mayıs'ta Fransa'daki Stade de France'de oynanacak.

Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

El Madrigal'de oynanacak Villarreal - Liverpool maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak zorlu maçın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Villarreal - Liverpool muhtemel 11'ler:

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Capoue, Coquelin, Parejo, Lo Celso, Chukwueze, Dia

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Luis Diaz