Villarreal - Liverpool maçı (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bu akşam belli oluyor... Juventus ve Bayern Münih'i eleyerek yarı finale kalan Villarreal, ilk maçta İngiltere'de 2-0 yenildiği Liverpool'u, İspanya'da konuk ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla giden Jürgen Klopp'un öğrencileri, 2019'da kupayı aldıkları senenin ardından Devler Ligi'nde yeniden finale çıkmak istiyor.

Unai Emery'nin takımı Villarreal ise tarihinde ilk kez bu organizasyonda şampiyonluk maçını görmeyi hedefliyor. Yarın akşam ise yine aynı saatte İspanya La Liga'da mutlu sona ulaşan Real Madrid, İngiltere'de 4-3 kaybettiği Manchester City ile kozlarını, Bernabeu Stadı'nda paylaşacak. Kupa 1'in final karşılaşması, 28 Mayıs'ta Fransa'daki Stade de France'de oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Danny Makkelie ilk düdüğü çaldı, zorlu karşılaşma başladı.

GOL!

3' Estupinan sol kanattan arka direğe ortaladı, Capoue tekte penaltı noktasına çevirdi, Dia tamamladı. Villarreal adeta maça 1-0 önde başlıyor!

12' Parejo ceza yayının hafif sağından yerden doğru şansını denedi ancak az farkla aut.

17' Liverpool'da Keita uzaklardan vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

PENALTI BEKLENTİSİ!

37' Lo Celso ara pasıyla topla buluşup ceza alanına girdi, Alisson'u geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Makkelie devam dedi, VAR kontrolü sonrasında da hakemin kararı onaylandı: Penaltı yok!

GOL!

41' Savunmadan sağ kanatta savunma arkasına sarkan Capoue'ye uzun top geldi, Capoue çizgiye inip ortayı yaptı, ceza alanı içinde Coquelin kafayı vurdu ve skor şimdi 2-0!

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi. Villarreal sahasında ilk 45'te şov yaptı, Liverpool şokta, Liverpool şokta,

46' İkinci devre başladı.

Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

El Madrigal'de oynanacak Villarreal - Liverpool maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TV8,5'tan naklen yayınlanacak zorlu maçın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.









Liverpool, Anfield'da oynanan ilk maçı Estupinan (k.k) ve Mane'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

Nasıl final bileti alırlar?

Deplasman golü kuralının kalktığı sezonda ev sahibinin her türlü 2 farklı galibiyeti, mücadeleyi uzatmaya götürecek. Galibiyetin yanı sıra her türlü beraberlik ve 1 farklı yenilgi, Liverpool'a final bileti için yetecek.

Villarreal - Liverpool 11'ler:

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Parejo, Capoue, Coquelin, Lo Celso, Moreno, Dia.

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Keita, Thiago, Fabinho, Mane, Salah, Jota.