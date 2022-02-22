Villarreal – Juventus maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Juventus deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Juventus mücadelenin ilk ayağında avantaj sağlamak istiyor.

F Grubu’nu Manchester United’ın arkasında 2. olarak bitiren Villarreal, özellikle son haftalardaki lig performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ligde çıktığı son 4 maçta 10 puan toplayan İspanyol ekibi bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde 2 gol gördü. Özellikle taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koyan Sarı denizaltılar 3 aydır evinde maç kaybetmiyor. Ev sahibi olduğu maçlarda gol bulmakta zorlanmayan İspanyol ekibi son 5 maçında 15 gol attı.

Juventus Serie A’da 12 maçtır kaybetmese de şampiyonluk için şanslarının az olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tüm hedefini Şampiyonlar Ligi’ne çeviren Torino ekibi ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kattı. Grupta oynadığı 6 maçta 10 gol bulmayı başaran Juventus, son 5 resmi maçın 4’ünde de gol atma başarısı gösterdi.

Kaliteli oyunculara sahip iki ekibin mücadelesinde tarafların karşılıklı gol atmasını bekleyebiliriz.