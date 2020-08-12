Villarreal, Coquelin’i transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, Valencia’da forma giyen orta saha oyuncusu Francis Coquelin’i kadrosuna kattı.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 15:04 Son Güncelleme:
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Villarreal, Coquelin’i transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, Valencia’da forma giyen orta saha oyuncusu Francis Coquelin’i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Fransız futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İspanyol basını, transferin 8 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini yazdı. Valencia’nın 2017-2018 sezonunun devre arasında Arsenal’dan transfer ettiği Coquelin, İspanyol ekibiyle 89 maça çıkıp bir gol kaydetti.



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