(ÖZET) Villarreal - Bayern Munih maç sonucu: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Villarreal ile Alman ekibi Bayern Munih karşı karşıya geldi.

Estadio de la Ceramica’da oynanan maçın ilk yarısı Villarreal 8. dakikada Arnaut Danjuma’nın attığı golle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Francis Coquelin attığı gol VAR’dan gelen uyarıda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Villarreal rövanş öncesi avantajlı skoru elde etmiş oldu.

Bayern Munih - Villarreal çeyrek finalde rövanş mücadelesi Allianz Arena’da 12 - 13 Nisan tarihlerinde yapılacak.





Maçtan dakikalar

8' l Harika bir takım oyununun ardından süper bir gol! Arnaut Danjuma kendisine gönderilen harika pasta topla buluşuyor ve yerden gönderdiği harika şutla topu sağ direğin içinden ağlara gönderiyor. Kalecinin bu şuta yapacak hiçbir şeyi yok. Skor: 1-0

23' l Joshua Kimmich (Bayern) seken topu aldıktan sonra ceza sahası çizgisine kadar topu sürüyor, ancak oyuncunun vuruşunda top farklı bir şekilde soldan dışarı gidiyor.

42' l Francis Coquelin topu filelerle buluşturuyor ancak Hakem Anthony Taylor, büyük ihtimalle golden önce ofsayt olup olmadığını incelemek üzere VAR'a başvuracağını işaret ediyor. VAR'dan gelen ofsayt uyarısı sonucu Villarreal tarafından atılan gol iptal edildi.

53' l Gerard Moreno uzak mesafeli bir füze gönderiyor ancak top sol direkten geri geliyor.

65' l Kingsley Coman ceza sahasının kenarından şutunu çekiyor, ancak gerçekten çok kötü bir vuruş çıkartıyor ve top farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

79' l Leroy Sane ceza sahasının hemen dışından çok tehlikeli bir pozisyonda şutu çekiyor ancak topu defans oyuncusu engelliyor.

Karşılaşma Villarreal'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.