Villarreal - Bayern Münih l Analiz

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında İspanyol temsilcisi Villarreal sahasında Alman devi Bayern Münih ile mücadele edecek.

Son 16 turunda Juventus’u sansasyonel bir şekilde eleyen Villarreal sonrasında oynadığı 2 resmi maçtan galibiyet çıkartamadı. Cadiz ve Levante deplasmanlarında gol dahi bulamayan Sarı Denizaltılar, odak noktasını Şampiyonlar Ligi’ne çevirmiş durumda. Ev sahibi takım savunmada sıkıntı çekerken kritik maçta Moreno’dan yararlanamayacak.

Son haftalarda sürpriz sonuçlara imza atan Bayern Münih, favori olduğu birçok maçta puan kaybı yaşasa da Şampiyonlar Ligi’nde yeni bir sürprize izin vermek istemeyecektir. Alman devi bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Salzburg deplasmanı hariç tüm maçlarda en az 2 gol bulmayı başardı. Bayern Münih, gol yollarında en etkili silahı olan Lewandowski’nin sakatlıktan dönmesiyle ilerideki etkin gücüne yeniden kavuşacaktır.

Mücadelede Bayern Münih galibiyeti muhtemel.