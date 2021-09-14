UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonu heyecanı başladı. F Grubu maçında Merih Demiral'in formasını giydiği Atalanta, İspanyol devi Villarreal ile kozlarını paylaşacak. İki takım da sezona 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

Villarreal-Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

El Madrigal'de oynanacak Villarreal-Atalanta maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Villarreal-Atalanta ilk 11'ler:

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Parejoi, Dia, Yeremi Pino, Gerard Moreno

Atalanta: Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti, Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens, Pessina, Malinovskyi, Zapata

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) (Exxen)

Yarın:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)