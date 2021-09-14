Villarreal-Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonu heyecanı başladı. F Grubu maçında Merih Demiral'in formasını giydiği Atalanta, İspanyol devi Villarreal ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da sezona 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

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Villarreal-Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

El Madrigal'de oynanan Villarreal-Atalanta maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve Exxen'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Villarreal-Atalanta ilk 11'ler:

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Parejoi, Dia, Yeremi Pino, Gerard Moreno

Atalanta: Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti, Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens, Pessina, Malinovskyi, Zapata