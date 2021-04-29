UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Villarreal ile Arsenal, kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen Unai Emery yönetimindeki Villarreal, güçlü rakibi karşısnıda serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Mikel Arteta'lı Arsenal ise evine avantajla dönmeyi amaçlıyor. Sivasspor 'un yer aldığı I Grubu'nu lider tamamlayan Villarreal, sırasıyla, Salzburg, Dinamo Kiev ve Dinamo Zagreb engelini aşarak yarı finale yükseldi. B Grubu'nu lider tamamlayan Arsenal ise Benfica, Olympiakos ve Slavia Prag'ı eleyerek yarı finalist oldu.

Villarreal - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

El Madrigal'in ev sahipliği yapacağı Villarreal - Arsenal maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS Haber'den naklen yayınlanacak.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Villarreal - Arsenal ilk 11'ler:

Villarreal: Rulli, Pedraza, Pau Torres, Albiol, Foyth, Trigueros, Capoue, Parejo, Chukwueze, Moreno, Alcacer

Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Mari, Smith Rowe, Ceballos, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Pepe