Villarreal - Arsenal maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Villarreal ile Arsenal, kozlarını paylaşıyor. Avrupa Ligi'nde bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen Unai Emery yönetimindeki Villarreal, güçlü rakibi karşısnıda serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Mikel Arteta'lı Arsenal ise evine avantajla dönmeyi amaçlıyor. Sivasspor 'un yer aldığı I Grubu'nu lider tamamlayan Villarreal, sırasıyla, Salzburg, Dinamo Kiev ve Dinamo Zagreb engelini aşarak yarı finale yükseldi. B Grubu'nu lider tamamlayan Arsenal ise Benfica, Olympiakos ve Slavia Prag'ı eleyerek yarı finalist oldu.

VILLARREAL - ARSENAL CANLI İÇİN TIKLAYIN

Villarreal - Arsenal maçı hangi kanalda?

El Madrigal'in ev sahipliği yaptığı Villarreal - Arsenal maçı TSİ 22.00'de başladı. Portekizli hakem Artur Dias'ın yönettiği karşılaşma beIN SPORTS Haber'den naklen yayınlanıyor.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Villarreal - Arsenal ilk 11'ler:

Villarreal: Rulli, Pedraza, Pau Torres, Albiol, Foyth, Trigueros, Capoue, Parejo, Chukwueze, Moreno, Alcacer

Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Mari, Smith Rowe, Ceballos, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Pepe