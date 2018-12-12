Viktoria Plzen-Roma maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son hafta mücadelesinde milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 1 gol kaydettiği maçta Viktoria Plzen, Roma'yı 2-1 mağlup ederek grubu 3. tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

12 Aralık 2018, Çarşamba 23:01
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Viktoria Plzen-Roma maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının heyecanı yaşanırken, G Grubu'nda Real Madrid ve Roma'nın ardından grubu 3. tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden gidecek takım belli oldu.

Sahasında Roma'yı konuk eden Viktoria Plzen, maçı 2-1 kazanarak grubu üçüncü olarak tamamlamayı başardı.

Ev sahibi ekibin gollerini Jan Kovarik ve Tomas Chory kaydederken, Roma'nın golünü milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti.

Real Madrid'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde eden CSKA Moskova ise Plzen'le aynı puanda grubu tamamlasa da, ikili averaj nedeniyle Avrupa macerasını sonlandırdı.

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