Viktoria Plzen-Roma maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının heyecanı yaşanırken, G Grubu'nda Real Madrid ve Roma'nın ardından grubu 3. tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden gidecek takım belli oldu.

Sahasında Roma'yı konuk eden Viktoria Plzen, maçı 2-1 kazanarak grubu üçüncü olarak tamamlamayı başardı.

Ev sahibi ekibin gollerini Jan Kovarik ve Tomas Chory kaydederken, Roma'nın golünü milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti.

Real Madrid'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde eden CSKA Moskova ise Plzen'le aynı puanda grubu tamamlasa da, ikili averaj nedeniyle Avrupa macerasını sonlandırdı.