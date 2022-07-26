Viktoria Plzen, Finlandiya'da 2-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun rövanşında, Çekya'da HJK Helsinki'yi konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını MBS2, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Geçtiğimiz yıl Çekya'da normal sezonu 2. sırada bitiren Viktoria Plzen, Şampiyonluk Grubu'ndaki çıkışıyla şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu başarıda büyük katkısı olan (19 gol - 3 asist) Jean-David Beauguel, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wehda'nın yolunu tuttu... Beauguel'in yerini Jan Kliment ile doldurmaya çalışacaklar ancak geçen sezondan takımda kalan Tomas Chory, HJK Helsinki ile oynanan ilk maçta ilk 11 tercihiydi ve tabela yaparak Michal Bilek'i haklı çıkardı. Lech Poznan'dan transfer edilen Jan Sykora ilk maçta 85 dakika oyunda kaldı ve Chory'nin hücumdaki en önemli destekçilerinden biri oldu. Kanatta oynayan Jan Kopic, orta sahanın ağır yükünü çeken Pavel Bucha ve kaptan (stoper) Lukas Hejda takımın öne çıkan diğer isimleri...

2021 Veikkausliiga'yı 1 puan farkla zirvede tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turundan katılma hakkı elde eden HJK Helsinki, Letonya'dan RFS karşısında penaltılar sonucu turu geçen taraf olmuştu. 1-0 biten ilk maçın rövanşını Riga'da 2-1 kaybetmiş; penaltılarla 5-4 kazanıp 2. ön eleme turuna yükselmeyi başarmışlardı. Bolt Arena'da 2-1 kaybettikleri maçın rövanşında, Plzen'de ne yapacaklar merak konusu... 16 haftası geride kalan 2022 Veikkausliiga'da 33 puanla 2. sırada yer alıyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu Ilves deplasmanında 1-0 geriden gelip 2-1 kazandılar. Viktoria Plzen maçında takımın tek golünü atan Bojan Radulovic, Ilves karşısında da galibiyet meşalesini yakan isimdi. O maçta galibiyeti getiren Arttu Hoskonen, Celtic'ten kiralanan Kuzey İrlandalı kaleci Conor Hazard, Radulovic'in hücum partneri Malik Abubabakari kadroda dikkat çeken diğer oyuncular...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Viktoria Plzen'in Avrupa kupalarında oynadığı son 15 maçta sadece 7 galibiyeti bulunuyor. (7 mağlubiyet - 1 beraberlik)

- Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nin ön eleme play-off aşamasında Fenerbahçe ile karşılaşan HJK Helsinki, 2 maçta da sarı-lacivertli ekibe yenilmişti... O günden bugüne Avrupa'da 9 maça çıktılar, 6'sını kaybettiler. (3 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

MBS2 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Viktoria Plzen kazanır" oldu! %33'lük kesim ilk maçı Finlandiya'da kazanan Viktoria Plzen'den, Çekya'da da galibiyet bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve rövanşın 90 dakikası içerisinde 3 gol çıkacağını düşünüyor.