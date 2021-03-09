Viktor, oyunun seyrini değiştirebilecek nadir bulunan büyücü şampiyonlardan biridir. Genel olarak pasif oynamak gerekmektedir. Doğru bir hamle takımınıza skor kazandırabilir. Victor şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için bilgileri derledik.

Makine Elçi Viktor

Victor yeni bir teknoloji çağının elçisidir. Hayatını insanlığın gelişimine adamış biri olarak bu şampiyon Zaun'daki insanları yeni bir bilinç düzeyine yükseltmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca insanoğlunun gerçek potansiyeline sadece teknoloji ile yükselebileceğini ideal olarak benimsemiştir. Bilimin bir yansıması olan Victor, parlak geleceğe ulaşmak için her şeyi feda edebilir.

Makine Elçi Viktor Oynanış Biçimi

Evrimin İhtişamı, bu benzersiz büyücü karakterin pasif skilidir. Şampiyon eşsiz bir eşya olan Prototip Sihir Çekirdeği eşyasıyla atağa başlar. İlk geliştirme için 1250, ikinci için 1000, son geliştirme için 750 altın toplamaktadır. Viktor bu eşyayı geliştirebilir. Yeteneklerinden birini geliştirebileceği İlerlet puanı kazanır.

Prototip Sihir Çekirdeği: Viktor’a seviye başına + 1 yetenek gücü seviye başına + 10 mana sağlar.

Sihir Çekirdeği M1: Viktor’ a seviye başına + 3 yetenek gücü seviye başına + 15 mana ve 1 İlerlet puanı sağlar.

Sihir Çekirdeği M2: Viktor’ a seviye başına + 6 yetenek gücü seviye başına + 20 mana ve 1 İlerlet puanı sağlar.

Kusursuz Sihir Çekirdeği: Viktor ‘a seviye başına + 10 yetenek gücü seviye başına + 25 mana ve 1 İlerlet puanı sağlar.

Klavyeden Q tuşu ile yönlendirilen yetenek Güç Aktarımı, patlayıcı saldırısı rakibe büyü hasarı verir. Ayrıca 2.5 saniyeliğine şampiyonun toplam manasının %8 hasardan koruyan bir kalkan verir.

Klavyeden W tuşu ile yönlendirilen yetenek Çekim Alanı, 4 saniyeliğine kurduğu çekimsel hapis aygıtı bütün rakip birimleri yavaşlatır. Her 0,5 saniyede bir yük birikmesine neden olur. Toplam 3 yük olduğunda hedefleri 1,5 saniyeliğine sersemletir.

Klavyeden E tuşu ile yönlendirilen yetenek Ölüm Işını, robot kolunu kullanır. Böylece zemini çizgi şeklinde kesen ve karşısına çıkan bütün rakiplere büyü hasarı verir.

Son olarak klavyeden R tuşu ile yönlendirilen yetenek Kaos Fırtınası, hedef konumda büyü hasarı vererek alandaki rakiplerin odaklanmalarını engeller. 6.5 saniye boyunca burgacın yönünü değiştirir. Yakınlardaki rakiplere her 2 saniyede büyü hasarı verebilir.

Not: Tflerde Viktor, anında savaşa bir anda dahil olabilme yeteneğine sahip değildir. Bu yüzden takım arkadaşlarınıza geriden destek vermelisiniz. Early Game de fazla aktif olmaması gereken bir şampiyondur. Bu yüzden şampiyonlardan çok, minyon ve rakip kulelere odaklanmalısınız.

Makine Elçi Viktor S11 Rün Dizilimi

Viktor şampiyonu S11 yeni sezon rün rehberi;

Büyücülük

Sürat Coşkusu

Mana Akışı Yüzüğü

Yücelik

Kızart

İlham

Sihirli Pabuçlar

Kozmik Sezgi ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Makine Elçi Viktor S11 Yetenek Skilleri

Viktor şampiyonunun S11 yeni sezon yetenek dağılımı;

Güç Aktarımı: 1- 8- 10- 12- 13

Çekim Alanı: 3- 14- 15- 17- 18

Ölüm Işını: 2- 4- 5- 7- 9

Kaos Fırtınası: 6- 11- 16

Makine Elçi Viktor S11 Counter Pickler

Viktor şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Ziggs

Fizz

Brand

Syndra

LeBlanc

Makine Elçi Viktor Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

Kusursuz Sihir Çekirdeği

Luden'in Çığlığı

Sihirbaz Pabuçları

Morellonomikon

Rabadon'un Şapkası

Zhonya'nın Kumsaati

Makine Elçi Viktor Kostümleri

Viktor şampiyonunun tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Tam Otomatik Kostümü

Prototip Kostümü

Kıyamet Mühendisi Kostümü