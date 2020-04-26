Vieri: Haaland 300 milyon Euro

Sezona Salzburg’da başlayıp şova Alman devi Borussia Dortmund’da devam eden Erling Haaland için İtalya’nın ve İnter’in efsane forveti Christian Vieri, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vieri, “Haaland çok güçlü bir forvet. Dortmund onun için kesinlikle doğru bir tercihti. Genç oyuncuların gelişmesi için iyi bir kulüp. Birkaç sene içinde 200 milyon Euro’ya transfer olur, belki 300 milyon Euro bile eder” diye konuştu