"Emre Belözoğlu'na güvenmek lazım"

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki planlamasını değerlendiren Zafer Tüzün, "Fenerbahçe'nin geçen senelerden ders alması lazım. Emre Belözoğlu'nun başarılı olacağını düşünüyorum. Emre Belözoğlu'nun tespitlerine güvenmek lazım. Futbol dünyasına çok hakim bir isim. Yerli oyuncular artık daha değerli. Mert Hakan çok kaliteli bir oyuncu. Mert Hakan Yandaş gibi oyunculara her takımın ihtiyacı var. Mert Hakan, büyük takım oyuncusu olduğunu ispat etti. Alternatif bir oyuncu olarak faydalı olacaktır. Mert Hakan, devamlı oyuna yön verecek bir oyuncu değil. Emre ve Alex gibi oyuncularla birlikte çok daha fazla katkı verebilir. Yerli oyuncu statüsünün en önde gelen oyuncusu" şeklinde konuştu.





Takım yenilenmeli!

Fenerbahçe'nin mevkisel anlamdaki eksiklerine değinen Zafer Tüzün, "Fenerbahçe'nin iç sahada baskılı oynaması gerekiyor. Sağlam stoperler lazım. Fenerbahçe ileri çıktığı zaman geride açıklar veriyor. Mert Hakan - Gustavo ikilisinin Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hasan Ali'nin ne olacağı belli değil. Sola bir adam lazım. Vedat Muriç'e top getirecek oyuncular da takıma katılmalı. Kanat transferi şart. Neredeyse baştan aşağıya takım yenilenmeli. Hedef kolay değil. Fenerbahçe'de hedef asla bitmez. Emre Belözoğlu'nun bu planlamayı yapabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk neden Fenerbahçe'nin Messi'si olmasın?

Fenerbahçe'nin yeni hocasının Erol Bulut olacağını düşündüğünü belirten Zafer Tüzün, genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz için umutlu konuştu. Tüzün, "Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut'la birlikte iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Erol Bulut'un yaptığı işler belli. Her kulübün altyapıya değer vermesi lazım. Üst yapıları düşünmekten altyapılara gereken önemi göstermiyorlar. Buralara yeterli ve eğitici insanlar gelmeli. Ömer Faruk gibi gençleri kaliteli oyuncuların arasına koyarsanız neden Fenerbahçe'nin Messi'si olmasın? Ömer Faruk'ta Allah vergisi bir yetenek var" dedi.

Eskişehirspor'un düzeleceğini düşünmüyorum!

Son olarak bir dönem formasını giyidiği Eskişehirspor'un durumunu değerlendiren Zafer Tüzün, "Eskişehirspor belki şampiyon olamadı ancak büyüklüğünden bir şey kaybetmedi. Bu durum beni üzüyor. Yöneticiler çalıştığı süredeki borçlardan sorumlu olmalı. Bu karar alınmazsa kulüpler düzelemez. Eskişehirspor'un toparlanabileceğini düşünmüyorum. Genç oyuncular inanılmaz bir mücadele verdi ancak hedef kovalamak daha zor. Eskişehirspor'un genç oyuncuları şampiyonluk hedefi altında baskıya girebilir. Hedefe oynarken kaliteyi sergilemek çok daha zor. Eskişehirspor, kendi öz evlatlarına sahip çıkmıyor. Eskişehirspor efsanelerinin devamını ben getirdim. Bu tür takımların geçmişlerine sahip çıkması gerekiyor. Eskişehirspor'un sorunlarını tespit etmek lazım ancak bunlar kimsenin umrunda değil" diyerek sözlerini tamamladı.



