Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısında Newcastle United'da kiralık olarak forma giyen Valentino Lazaro için Inter'le görüştüğü iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama Avusturyalı oyuncunun menajeri Max Hagmayr'dan geldi.

İtalya'da yayım yapan Inter Dipendenza adlı internet sitesine özel bir röportaj veren Hagmayr, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili olarak "Trabzonspor, şu an bizim planlarımız arasında değil. Koronavirüs sonrası Newcastle'ın sahipleri değişti. Bu nedenle Valentino'nun geleceği hakkında konuşmak için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler