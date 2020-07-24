Trabzonspor transfer haberi! Hedef Martin Frydek

Filip Novak'ın bir türlü yeni sözleşmeye imza atmaması ve geleceğinin belirsiz olması sonrasında sol bek arayışına geçen Karadeniz ekibi, Alman temsilcisi Hoffenheim'a gözünü dikmişti. Trabzonspor, Mavi-Beyazlılar'ın Yunan oyuncusu Konstantinos Stafylidis ile her konuda el sıkışmıştı. Dün Çek basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bordo-Mavililer'in, Çek ekibi Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Martin Frydek ile ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki futbolcu da vatandaşı Novak gibi oldukça skorer.





10 gole katkı

Başarılı oyuncu bu sezon 30 maça çıkarken 3 gol, 7 asistlik performansıyla 10 gole direkt katkı verdi. Bilindiği üzere Fırtına, orta sahasını güçlendirmek için de Sparta Prag'dan ayrılan Guelor Kanga ile her konuda anlaşmaya varmıştı.



