Trabzonspor, Bruno Melo transferi için görüşmelere başladı!

Süper Lig'de şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da yönetim transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Fırtına'nın Brezilya Serie A ekiplerinden Fortaleza'da forma giyen Bruno Melo'nun transferi için düğmeye bastığı öğrenildi.





Brezilya'da yayım yapan O POVO gazetesinin muhabirlerinden Lucas Mota, şahsi Twitter hesabından paylaştığı haberde Bordo Mavililer'in 27 yaşındaki sol bekin menajeri Paulo Candiota ile görüşerek oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığını yazdı. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan sambacının güncel piyasa değeri yalnızca 475 bin euro olarak gösteriliyor.





Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler