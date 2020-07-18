



Fenerbahçe'deki sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Tolga Ciğerci, Alman basınına verdiği röportajda pandemi sürecinden transferine kadar pek çok konuda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfermarkt sitesinin sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki milli futbolcu şunları kaydetti:

"Wolfsburg iddiaları yalan"

"Wolfsburg'dan bana gelen herhangi bir teklif olmadı. Futbol dünyasında pek çok spekülasyon dolaşıyor. Ancak bu haberleri rahatlıkla yalanlayabilirim. Sezon sonunda oturup her şeyi değerlendireceğiz. Benim açımdan bu sezon gayet iyi geçti ve şu anda da her şey yerli yerinde.

Fenerbahçe'de olmaktan ötürü çok mutluyum. Burası, çok büyük bir kulüp ve İstanbul da çok güzel bir şehir. Ancak neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Transfer meselesi, pandemi nedeniyle ikinci plana düşmüş durumda. Şu an için önemli olan sezonu iyi geçirmek ve sakatlanmadan tamamlamak."

"Pandemi süreci çok zorluydu"

"Koronavirüs nedeniyle kulüp bütçelerinin düşmesinin transferim açısından bir avantaj olup olmadığı konusunda fikrim yok. Şu anda hem kulüpler hem de futbolcular çok zorlu bir süreci tecrübe ediyor. Her şeyden evvel çok sabırlı olmalı ve zamanın ne getireceğine bakmalısınız. Sonra da kendiniz için pozitif olanı tercih etmek zorundasınız.

Futbolcular için elbette kolay olmayan bir dönemden geçiyoruz. Bununla birlikte kulüplerimize karşı yükümlülüklerimiz var. Pandemi sırasında evde özel bir program uyguladım ve pek çok ekstra çalışma yaptım. Bu sayede de lige hazır bir şekilde döndüm. Yine de benim için zorlu bir periyottu çünkü ne zaman futbola döneceğimizi bilmiyorduk. Bu dönemi atlatabilmek için kafaca güçlü olmak zorundaydınız.

Zorlukların üstesinden sabırla geldiğimi düşünüyorum. Zaman zaman kafanızı boşaltmanız iyidir. Fiziksel açıdan hazır olabilmek için neredeyse her gün fazladan çalışmak için kendimi motive ediyordum. Futbola verilen arada kendime koyduğum hedef buydu. Umarım sezonu sakatlık yaşamadan bitiririm. Takım olaraksa elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve sonra da neleri başarıp neleri başaramadığımıza bakmalıyız."

"Hedeflerim var ama..."

"Ben de herkes gibi hedefleri olan bir futbolcuyum. Kariyerime Bundesliga'da başladığım için şanslıydım ve orada pek çok maça çıktım. Fakat şu anda Fenerbahçe'de de fazlasıyla forma şansı buluyorum ve bu nedenle takımımda çok mutlu olduğumu söyleyebilirim.

Daha önce formasını giydiğim Hertha Berlin, Wolfsburg ve Borussia Mönchengladbach kulüplerine başarı dileklerimi göndermek istiyorum. Üç kulüpte de çok güzel zamanlarım oldu. Bu takımlarda çok fazla tecrübe kazandım. Bundesliga'nın dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Böylesine iyi bir ligde kazanmaktan daha güzel bir şey yok gibi.

Şahsen bir takım oyuncusu olduğumu düşünüyorum ve bana nerede ihtiyaç duyulursa orada oynuyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Elbette kendi pozisyonum olan 6 veya 8 numarayı tercih ederim. Ama hocam bana nerede görev verirse elimden gelenin en iyisini yaparım. Bundesliga'da da çok farklı pozisyonlarda oynadım. Dolayısıyla bu durum, benim için yeni bir şey değil."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler







