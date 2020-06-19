Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Sezonun flaş takımlarından olan Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında ecel terleri döktü. Okan Buruk'un öğrencileri, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılmasını bildi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Denizlispor engelini 5-1'le aşan Kara Kartal, Avrupa iddiasını sürdürdü. Göztepe'yi deviren Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni eli boş gönderen Kayserispor, kümede kalma umutlarını artırdı. Pazar günü birbirinden önemli maçlar oynanacak. Kasımpaşa- Fenerbahçe , Galatasaray -Gaziantep Futbol Kulübü, Alanyaspor-Trabzonspor maçlarının ardından puan durumu şekillenecek. Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan haftalarda oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...





Süper Lig puan durumu

1.M.Başakşehir 59 puan

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2.Trabzonspor 56 puan (1 maçı eksik)

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3.Sivasspor 52 puan (1 maçı eksik)

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4.Galatasaray 50 (1 maçı eksik)

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5. Beşiktaş 47 puan

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6.Fenerbahçe 43 puan (1 maçı eksik)

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7. Alanyaspor 43 puan (1 maçı eksik)

ALANYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN

8.Göztepe 37 puan (1 maçı eksik)

GÖZTEPE FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN

9.Antalyaspor 33 puan (1 maçı eksik)

ANTALYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN

10.Gaziantep FK 33 puan (1 maçı eksik)

GAZİANTEP FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN

11.Denizlispor 31 puan

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12.Gençlerbirliği 31 puan

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13. Kasımpaşa 29 puan (1 maçı eksik)

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14. BTC Turk Y.Malatyaspor 28 puan

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15.Çaykur Rizespor 28 puan (1 maçı eksik)

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16. İH Konyaspor 26 puan (1 maçı eksik)

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17.İM Kayserispor 25 puan

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18.MKE Ankaragücü 24 puan

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28. haftanın programı

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:

Ankaragücü 1 - 2 Başakşehir

Kayserispor 2 - 0 Gençlerbirliği

Yeni Malatyaspor 2 - 1 Göztepe

Denizlispor 1 - 5 Beşiktaş

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

Konyaspor - Sivasspor

Alanyaspor - Trabzonspor

Antalyaspor - Çaykur Rizespor