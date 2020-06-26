Son dakika haberi... Bu sezonu Belçika 2. lig ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer'in bir sezon daha kiralandığı duyuruldu. Berke Özer haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı açıklamada, "Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." ifadelerine yer verdi.

Barışla birlikte Westerlo'nun yolunu tuttular

Fenerbahçe'ye Altınordu'dan büyük ümitlerle transfer olan, yönetim tarafından tecrübe kazanması için bu sezon başında Westerlo'ya kiralanan, Berke Özer bir sezon daha Belçika ekibinin formasını giyecek. 20 yaşındaki kaleci, bu sezon 22 maça çıktı. 23 kez topu ağlarında gören Berke, 6 maçta da kalesini gole kapattı. Geçen sezon başında Barış Alıcı ile birlikte Altınordu takımından transfer edilen genç kaleci, bu sezon başında ise Fenerbahçe’nin eski idari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın görev yaptığı Westerlo’ya kiralanmış, ardından Barış Alıcı da kiralık gittiği Çaykur Rizespor’dan devre arasında bu takıma katılmıştı.





Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe'den de konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sarı Lacivertli kulüp, "2019-20 sezonunda Belçika’nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.







