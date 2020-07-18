Yeni sezonda yeni bir yapılanma içerisinde olan Fenerbahçe Beko'da değişim rüzgarları sürerken bir bir ayrılıklar da açıklanıyor. İspanyol ekibi Valencia Basket, Nikola Kalinic transferini resmen açıkladı. Böylece Sırp oyuncunun Sarı Lacivertli forma ile kariyeri bugün itibari ile sonlanmış oldu.





İspanyol ekibi Valencia, 5 yıldır Fenerbahçe Beko forması giyen Nikola Kalinic'le 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

2015-16 sezonunda Kızılyıldız’dan Fenerbahçe Beko’ya transfer olan Nikola Kalinic, geride bıraktığımız 5 yıl boyunca sarı-lacivertli ekibin en önemli oyuncularından birisiydi. Fenerbahçe 3 kez Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşayan Kalinic, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 de Turkish Airlines EuroLeauge şampiyonluğu kazandı. Kalinic’in sarı-lacivertli formayı terlettiği dönem boyunca Fenerbahçe, 4 kez EuroLeague’de Final Four oynadı.









Fenerbahçe'den veda

Fenerbahçe de resmi sitesinden ayrılığı duyurdu ve şu sözleri kullandı:

2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte Fenerbahçe Beko’nun başarılarında önemli katkısı bulunan oyuncumuz Nikola Kalinic ile yollarımız ayrılmıştır.

Çubuklu formayı terlettiği süre zarfında takımımızın savaşçı kimliğinin en önemli temsilcilerinden biri olan, mücadele azmi ve enerjisiyle ekibimizin takım karakterine önemli katkı sağlayan Nikola Kalinic, hem Fenerbahçe Beko’nun en değerli oyuncularından biri haline gelmiş hem de kendi pozisyonunda Avrupa’nın en önemli isimlerinden biri olarak anılmıştır.

Tarihi EuroLeague şampiyonluğumuz başta olmak üzere, yaşanan birçok başarıda payı olan Nikola Kalinic’in Fenerbahçe’ye katkıları unutulmayacaktır. Değerli sporcumuz Nikola Kalinic’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.







