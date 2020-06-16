SON DAKİKA! Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya maç verilmedi.

16 Haziran 2020, Salı 13:36 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Corona virüs salgını sonrasında geçtiğimiz hafta kaldığı yerden devam eden Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Ligin 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya maç verilmedi. Galatasaray, Rize deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası ağır tepki vermişti.


İşte Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri:

19 Haziran Cuma

21:00 Ankaragücü - Başakşehir (Hüseyin Göçek)

20 Haziran Cumartesi

18:30 Kayserispor - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)

21:00 Denizlispor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

21:00 Yeni Malatyaspor - Göztepe (Özgür Yankaya)

21 Haziran Pazar

18:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)

21:00 Galatasaray - Gaziantep FK (Alper Ulusoy)

21:00 Konyaspor - Sivasspor (Halil Umut Meler)

22 Haziran Pazartesi

21:00 Alanyaspor - Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)

21:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Suat Arslanboğa)

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