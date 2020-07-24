Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'in önümüzdeki sezon Sarı Kırmızılılar'da kalıp kalmayacağı büyük merak konusuydu. Cim Bom ile iki yıllık daha mukavelesi bulunan Hollandalı yıldızdan konuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir son dakika açıklaması geldi.

Ülkesinde yayın yapan Ziggo Sport kanalına konuşan 33 yaşındaki sol açık, "Koronavirüs nedeniyle ligi bitirememiz çok acı oldu. Olumsuz şartlar, Ajax'ta kaldığım kısa sürede kendimi göstermemi engelledi. Şimdi her şeyi yeniden düzeltme zamanı. Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalacağım." ifadelerini kullandı. Babel, Galatasaray ile çıktığı 20 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



