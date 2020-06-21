Fenerbahçe ile Galatasaray’ın transfer etmek istediği DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Mert Hakan’ı kadrolarına katmak için arka arkaya hamleler geliyor. Fenerbahçe’ye daha yakın olan Mert Hakan Yandaş transferinde yaşanan son gelişmeler şekilde:





GALATASARAY KURU SABİTLEDİ

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, Mert Hakan’a yıllık 1.2 milyon euro ve 500 bin euro imza parası önerdi. Bu teklifte kur 7 TL olarak sabitlendi. Bu teklif sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-Lacivertliler’in teklifi ise yıllık 1.5 milyon euro ve 500 bin euronun üzerinde bir imza parası oldu. Bu flaş teklif sonrası ise Galatasaray’dan bir atak geldi.

ASLAN’IN HAMLESİ BEKLENİYOR

Sarı-Kırmızılılar, 500 bin euroluk imza parasını Mert Hakan’ın hesabına yatırdı. Ancak oyuncu bu ücreti geri çevirdi. Mert Hakan’ın bu hamlesi transferde kendisini Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaştırdı. Galatasaray flaş bir hamle yapmazsa Mert Hakan Yandaş yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Galatasaray’ın son bir hamle daha yapması bekleniyor.