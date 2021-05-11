Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 71-56 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli takım seride 3-0 öne geçerek 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Fenerbahçe Öznur Kablo bu sonuçla birlikte ligde 15. şampiyonluğunu kazanmış oldu.









Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanan serinin üçüncü maçı Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynandı.

Mücadelenin ilk çeyreği 27-17 Fenerbahçe Öznur Kablo’nun üstünlüğü ile sona ererken sarı-lacivertli takım devreyi de 39-28 önde geçti. Fenerbahçe Öznur Kablo forması giyen Alina Iagupova 15, Kayla McBride da 12 sayıyla karşılaşmanın ilk yarısında çift haneli sayılara ulaştı.

Üçüncü çeyreği 58-42 üstünlükle kapayan Fenerbahçe Öznur Kablo son çeyrekte de bu üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 71-56 galip ayrıldı.

Maçta Fenerbahçe Öznur Kablo adına Kayla McBride 23, Alina Iagupova 18 sayıyla oynarken Galatasaray’da Kuanitra Holingvorth 17, Epifaniya Prints 12 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde final serisinde alınan sonuçlar şu şekilde:

6 Mayıs Perşembe

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo 73–66 Galatasaray

8 Mayıs Cumartesi

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo 70–57 Galatasaray

11 Mayıs Salı

15.00 Galatasaray 56-71 Fenerbahçe Öznur Kablo