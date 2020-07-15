Juventus'ta Merih Demiral sevinci yaşanıyor. Sezon başında Roma maçında sakatlanan ve 7 ay sahalardan uzak kalan Merih Demiral, Juventus'un Sassuolo ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.





Merih'in Sassuolo maçı olmasa bile bundan sonra oynanacak karşılaşmalarda oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.

Hafta başından itibaren takımla çalışmalara başlayan Merih, Juventus'un Şampiyonlar Ligi listesine de tekrar dahil edilecek.

Milli futbolcu sakatlık öncesi Juventus formasıyla 7 maça çıkmış ve bir gol, bir asistlik performans sergilemişti.